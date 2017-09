Espanha “lucra” com abstinência do Real e falhanço do Barcelona

Nem Di María, nem Philippe Coutinho. O último dia do mercado de transferências em Espanha não confirmou nenhuma das contratações que há muito se anunciavam para o Barcelona, nem agitou particularmente as águas em nenhum dos clubes de topo da Liga. Só o tempo dirá que impacto desportivo poderá ter este “assalto” falhado que os catalães tentaram até à última hora, mas do ponto de vista financeiro já é possível extrair uma conclusão: este defeso é o melhor de sempre no país no que toca ao saldo financeiro.

Já lá vamos a números. Já se sabia que a transferência impensável de Neymar para o PSG (222 milhões de euros, nunca é de mais lembrar) tinha enchido os cofres em Camp Nou. E que Ernesto Valverde procurava talento para o ataque, mas também soluções adicionais para um meio-campo que há muito evidencia sinais de desgaste. Depois do êxito da operação Dembélé, que se tornou na compra mais cara do futebol espanhol (105 milhões de euros), ainda eram aguardados nomes sonantes na Catalunha. E Di María e Coutinho eram os mais falados.

Após uma maré de avanços e retrocessos nas negociações, o Barça esteve nesta sexta-feira muito perto de contratar o extremo argentino ao PSG, mas, segundo a imprensa espanhola, cerca das 22h15 desistiu em definitivo, por força das exigências do clube francês. Quanto ao atacante brasileiro, os catalães terão, num último esforço, chegado a apresentar uma proposta de 160 milhões de euros, sendo que a vontade dos representantes do Liverpool de continuarem a negociar terá minado a operação.

Contas feitas, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões gastou, ainda assim, 192,5 milhões de euros (Nelson Semedo e Paulinho também engordaram o plantel), valor que só não tornou a sua “balança comercial” negativa por força do negócio Neymar.

Bem mais discreto nesta janela de mercado esteve o Real Madrid, um colosso em matéria de investimento que desta vez apostou mais na continuidade. Na verdade, com as vendas de Danilo e Morata (e não só) inflacionou o seu saldo positivo até aos 76,5 milhões de euros, uma raridade no Santiago Bernabéu. E, com este impulso, contribuiu também para a melhor performance de sempre da Liga espanhola em matéria de compras e vendas de jogadores.

Esta abstinência parcial do Real Madrid (contratou Theo Hernández e Dani Ceballos, por um total de 46,5 milhões) e a incapacidade do Barcelona de assegurar mais-valias de última hora — a que se junta também o conservadorismo do Atlético Madrid (contratou apenas Vitolo, ainda que por 36 milhões) — foram determinantes para se atingir um total de 130 milhões de euros de saldo positivo, entre todos os 20 clubes do campeonato.

Basta olharmos para os últimos anos para percebermos que se trata de uma mudança vincada. Em 2016-17, o balanço foi um défice de 21,6 milhões, ainda assim bem inferior aos 146 milhões negativos registados em 2015-16. Nas três épocas imediatamente anteriores, as contas até ficaram no verde, mas por valores bem mais discretos que o actual: 33,4 milhões, 50,5 e 58,5 na temporada de 2012-13.

Olhando para a fotografia de uma forma global, conclui-se que este “superavit” de 2017-18 foi alcançado, de resto, mais à custa das receitas obtidas com transferências do que propriamente com poupanças nos gastos, ainda que os “gigantes” espanhóis tenham sido mais parcimoniosos do que é habitual. Face às últimas cinco épocas, os 557,3 milhões de euros alocados à compra de jogadores neste defeso representam a segunda maior tranche de investimento, só superada pelos 605,6 milhões despendidos em 2015-16.

Neste particular, os clubes espanhóis estarão relativamente descansados em relação à intervenção da UEFA no que respeita ao fair-play financeiro. O PSG é que não pode dizer o mesmo, já que nesta sexta-feira viu o organismo abrir um inquérito para averiguar uma possível violação das regras.

