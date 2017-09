Dinamarca faz prova de vida com goleada à Polónia

No Grupo E, a selecção de Montenegro não desarma. Com golos de Vesovic (31’), Beciraj (53’) e Simic (63’), os montenegrinos impuseram nova derrota (3-0) pesada ao Cazaquistão, desta feita em Astana (depois dos 5-0 do encontro de Podgorica). O resultado do jogo que nesta sexta-feira abriu a ronda de qualificação europeia para o Mundial 2018 acentuou, assim, a pressão exercida sobre a Dinamarca, que recebeu a líder Polónia e prestou prova de vida com uma goleada.

A Dinamarca entrou decidida a marcar uma posição inequívoca de força, com um remate de Thomas Delaney carregado de veneno, aos 30 segundos, a obrigar Fabianski a fazer uma intervenção de recurso. Delaney (15’) acabaria mesmo por bater o guarda-redes do Swansea, quebrando o ânimo e ímpeto dos polacos, que patentearam grande autoridade durante o primeiro quarto de hora.

O cinismo dinamarquês disparou a três minutos do intervalo, com novo golo a penalizar um erro defensivo dos polacos, que Andreas Cornelius não perdoou. O golo de Nicolai Jorgensen (59’) apenas serviu para confirmar a depressão que se instalou nas hostes polacas, plenamente aproveitada pelos dinamarqueses para construírem uma goleada (4-0) abrilhantada pelo golo de Christian Eriksen (80’). As contas do grupo ficam mais apertadas, com a Polónia a sentir a respiração mais forte de montenegrinos e dinamarqueses.

Sem grandes ilusões, a Roménia penou para bater os arménios. Alexandru Maxim saltou do banco aos 81’ para dar a vitória curtíssima (90’+1’) a uma selecção que só bateu a Arménia (reduzida a dez unidades desde os 54’) no período de compensações, depois de Bogdan Stancu ter desperdiçado um penálti (55’) defendido por Meliksetyan.

Autoritária, a grande dominadora do Grupo C — campeã mundial e vencedora da Taça das Confederações — parecia ter tudo para destruir a estratégia checa com a habitual eficácia. Timo Werner (4’) sublinhou essa hegemonia com um golo servido por Mesut Özil. O cenário, vincado pela estatística esmagadora dos germânicos (7 vitórias em 7 jogos, com 29 golos marcados e dois sofridos), foi aos poucos transformado pela República Checa. Vladimir Darida (78’) igualou o encontro e contestou toda a lógica da supremacia alemã. Mas Mats Hummels (88’) resolveu a questão, permitindo a Joachim Löw ir gerindo a liderança folgada no grupo.

Destacada em segundo, a Irlanda do Norte ainda hesitou face ao histórico de 11 empates em 14 confrontos com São Marino (0-3). Mas um bis de Josh Magennis (71’ e 75’) desfez as dúvidas que pareciam instalar-se, com Steven Davis a resolver (78’ g.p.).

Guerra de nervos no Grupo F, com a Inglaterra a ter que dominar a ansiedade em Malta para se livrar do assédio de eslovacos e eslovenos. Valeu um momento de inspiração de Harry Kane (53’) para desbloquear o jogo e guiar os britânicos à goleada (0-4), consumada nos instantes finais. Kane bisaria aos 90’+2’, um minuto depois de Welbeck ter assinado o terceiro. Bertrand sossegara entretanto os ingleses (86’).

A Inglaterra continua líder, com a Eslováquia à espreita, após ter contornado (1-0) os eslovenos, traídos por um autogolo de Mevlja (81’). Atentos, os escoceses trataram de agilizar a vitória na deslocação à Lituânia, corrigindo o desfecho do primeiro embate com o adversário desta sexta-feira (1-1). Desta feita, Armstrong (25’), Robertson (30’) e McArthur (73’) foram implacáveis em Vilnius, não permitindo qualquer reacção.

