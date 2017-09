Conselho de Disciplina suspende Bruno de Carvalho por três meses

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi castigado nesta sexta-feira, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com três meses de suspensão e uma multa de 510 euros, por ter violado o artigo 123.º, n.º1 do regulamento disciplinar, que versa sobre "ameaças e ofensas à honra, consideração e dignidade".

Em causa estão as declarações proferidas pelo dirigente na sua página do Facebook, a propósito da contabilização dos títulos nacionais. Os "leões" reclamavam 22 troféus, enquanto o órgão federativo reconhece apenas 18 e Bruno de Carvalho reagiu através das redes sociais, a 16 de Dezembro de 2016.

"A atitude da FPF de actualizar o títulos nacionais, hoje no seu site, desrespeitando a verdade e a história, demonstra a incompetência e a cobardiaa dos seus dirigentes, que tudo defendem menos a verdade desportiva e o futebol (...)", escreveu então o líder dos "leões". Esta declaração é encarada pelos juízes do CD como sancionável enquanto "ofensa à honra", tendo a decisão final sido tomada por unanimidade.

Bruno de Carvalho tem agora a possibilidade de recorrer para o Conselho de Justiça da federação ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.

