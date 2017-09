Adrien Silva integra comitiva de Portugal na viagem para Hungria

O médio Adrien Silva viajou nesta sexta-feira para Budapeste integrado no lote de 24 jogadores convocados pelo seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, para o jogo de domingo, frente à Hungria.

O jogador – cuja transferência do Sporting para o Leicester, de Inglaterra, tem de ser validada pela FIFA – estava em dúvida para este compromisso com a selecção magiar, de qualificação para o Mundial de 2018, devido a problemas físicos, mas seguiu hoje viagem com a restante comitiva nacional.

O médio participou no treino que a equipas das "quinas" cumpriu esta manhã, no Estádio do Bessa, no Porto, mostrando que superou as limitações físicas que o afastaram do jogo de quinta-feira, frente às Ilhas Feroé - vitória por 5-1.

Também na viagem para a Hungria seguiu Bruno Alves, que recuperou de uma gastroenterite, que o deixou, igualmente, de fora da partida com as Ilhas Feroé, tendo hoje de manhã também evoluído no treino matinal da seleção.

A equipa nacional, chefiada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, partiu às 14h30 do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, num voo charter em direcção à capital da Hungria, numa viagem que durará cerca de três horas e meia.

Portugal joga no domingo com a Hungria em Budapeste, num desafio a contar para a oitava jornada do grupo B de apuramento para o Mundial de 2018, que se disputa na Rússia.

