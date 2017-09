Depois de La La Land, Damien Chazelle ruma a Paris e ao Netflix

Depois de ter tornado os musicais outra vez mainstream com La La Land, o oscarizado filme que realizou no ano passado, Damien Chazelle vai voltar ao formato de canção e dança. Desta feita, o norte-americano trocará Los Angeles por Paris e a sala de cinema pelo Netflix.

PUB

Escrita pelo britânico Jack Thorne, que escreveu várias peças e trabalhou em séries como This is England ou Skins, The Eddy é o novo projecto de Chazelle, que acumula a função de produtor executivo com a de realizador de dois dos oito episódios. A completar a equipa estão Glen Ballard, veterano escritor de canções, produtor e compositor que trabalhou em álbuns como Thriller, Bad e Dangerous, de Michael Jackson, ou Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, e Alan Poul, que produziu séries como Sete Palmos de Terra.

Segundo um comunicado do próprio serviço de streaming, a série será multilíngue, com diálogos em inglês, francês e árabe, e focar-se-á no dia-a-dia de um clube nocturno de jazz parisiense, do seu dono e da banda residente. E não só: haverá muito peso dado à cidade onde o clube está localizado, que já serviu de palco para clássicos do género musical que vão de Um Americano em Paris – ao qual La La Land piscou os olhos – a Moulin Rouge!. Mesmo que esses filmes não tenham sido rodados na cidade, The Eddy irá ser, e mostrará uma Paris mais multicultural do que a Los Angeles de La La Land.

PUB

Não é a primeira vez que o Netflix se aventura nas séries musicais em que as cidades são importantes: a ambiciosa The Get Down, uma criação de Baz Luhrmann, o realizador de Moulin Rouge!, sobre os primeiros tempos do hip-hop na Nova Iorque dos anos 1970, durou uma temporada e foi cancelada em Maio.

PUB

PUB