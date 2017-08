English not spoken

Há uma lista secreta de restaurantes em Portugal onde ninguém sabe falar inglês. A lista é partilhada por um grupo de amigos, de todas as nacionalidades, que gosta de comida regional portuguesa. Estes restaurantes recebem muito bem os estrangeiros porque é raro vê-los. Não é preciso saber falar português. Basta saber ler a ementa e apontar para o que se quer. Claro que só há ementa em português. Mas o Google Images faz milagres. Aprende-se mais a ver dezenas de fotografias de dobrada do que através de uma tradução castiça como Doubled.

Estes restaurantes estão quase sempre cheios e são barulhentos, bons e baratos. A hora mais frenética é do meio-dia à uma da tarde. É a altura de almoçar dos trabalhadores manuais. A profusão de fatos-macacos é muito bom sinal. As pessoas que os vestem sabem quanto vale a presença delas. Os proprietários também sabem. Tratam especialmente bem os operários, jardineiros, mecânicos, electricistas e pintores. A comida é saborosa, as doses são generosas e o serviço é rápido. Há preços e medidas especiais para os digestivos, como o balãozinho de whisky por 1 euro.

Felizmente há muitas pessoas que embirram com estes restaurantes. Dizem que parecem cantinas, refeitórios ou tascas provincianas. E daí? Qual é o mal? Os clientes gostam do que comem mas nunca elogiam. Estão cheios de fome e de pressa. Se a comida não prestasse não estariam ali. O elogio deles é comer com gosto e, sobretudo, pagar. Talvez se lembrem que o dia da dobrada é terça-feira.

