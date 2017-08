Alerta terrorista em Portugal? Grau de ameaça continua moderado, dizem autoridades

A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna garante que Portugal não alterou o grau de ameça terrorista e que este "se mantém em grau moderado".

"Portugal não alterou o grau de ameaça, que se mantém em grau moderado", informou em comunicado o serviço dirigido por Helena Fazenda.

A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna informa ainda que "todas as forças e serviços de segurança que integram a Unidade de Coordenação Antiterrorismo estão a trabalhar em completa articulação e em cooperação com as suas congéneres, acompanhando o contexto internacional no âmbito da ameaça terrorista".

Contactada pela agência Lusa, Helena Fazenda explicou que o comunicado foi emitido porque estavam a circular "rumores" sobre a subida dos níveis de alerta contra o terrorismo em Portugal.

O PÚBLICO sabe, porém, que não são apenas rumores: as autoridades estão preocupadas com aquilo que é descrito como sendo uma “eventual ameaça” terrorista, tendo tido lugar esta quarta-feira uma reunião da Unidade de Coordenação Anti-Terrorista para discutir o problema. Helena Fazenda não nega a existência do encontro desta unidade onde estão representadas as principais forças de segurança, mas desvaloriza-a: “Se reunimos, é porque reunimos. Se não reunimos, é porque não reunimos”, disse ao PÚBLICO.

A PSP negou ao PÚBLICO a existência de um alerta terrorista em Lisboa, que tem vindo a circular por mensagens de telemóvel e nas redes sociais desde quarta-feira. "A PSP não confirma esse dado, em princípio é uma informação falsa que circula na internet", disse o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Hugo Abreu. Os rumores chegaram à Câmara de Lisboa que não confirma a existência de uma ameaça, rementendo para as autoridades.

O porta-voz da PSP explica ainda que o "nível de alerta se mantém inalterado" e que as "medidas preventivas são as mesmas que têm vindo a ser tomadas e que foram amplamente noticiadas", acrescentou.

Desde o atentado de Barcelona que começaram a ser implementadas algumas medidas preventivas, com a colocação de blocos de cimento em algumas artérias da cidade e com mais polícias nas ruas.

