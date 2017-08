Restaurantes portugueses no mundo vão estar unidos numa rede

Se fosse uma aplicação para smartphone, seria uma mistura de TripAdvisor com Zomato, mas por enquanto é só uma rede de restaurantes portugueses no mundo. A ideia será lançada na sexta-feira, dia 1 de Setembro, numa cerimónia que se realiza na Sala de Jantar do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

Os ministros da Cultura e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Castro Mendes e Augusto Santos Silva, estarão juntos na assinatura do protocolo de cooperação desta rede de restaurantes portugueses. Mas não serão os únicos representantes do Governo.

Também José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, e Luís Veira, secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, marcarão presença na cerimónia.

O acto solene consiste na assinatura de um protocolo que envolve, além do executivo, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Minha Terra-Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local. O objectivo desta rede é a valorização e a promoção internacional da gastronomia portuguesa.

Na cerimónia estarão também vários membros dos órgãos sociais da AHRESP, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, e a presidente da Federação Minha Terra, Maria João Botelho.

