António Costa sobre Cavaco Silva: "É natural que tenha algumas saudades do palco"

As palavras de Cavaco Silva na Universidade de Verão do PSD não deixaram os socialistas indiferentes. Vinte e quatro horas depois de o antigo primeiro-ministro e Presidente da República ter enviado recados com vários destinatários, nunca assumidos - disse por exemplo que "a realidade acaba sempre por derrotar a ideologia" e que os que querem realizar a revolução socialista "acabam por perder o pio ou fingem que piam" - António Costa "piou": “É natural que alguém que durante tantos anos foi politico profissional tenha agora algumas saudades do palco".

O primeiro-ministro dirigiu-se aos jornalistas durante a sua visita à Feira AgroSemana, esta quinta-feira, e acrescentou que "é também natural que haja pessoas que tenham saudades do estilo presidencial que o professor Cavaco representou”. No entanto, António Costa fez questão de salvaguardar que não entendeu as palavras de Cavaco Silva e que como governante "não é comentador político e não faz comentários a comentários”.

O PS já tinha reagido ao discurso do antigo chefe de Estado, na quarta-feira à tarde, no Parlamento. A deputada e dirigente socialista Susana Amador lamentou a falta de sentido de Estado de Cavaco Silva e lamentou a gravidade das declarações "por não corresponderem de todo à realidade".

"Eu gostaria que durante o tempo em que esteve na Presidência da República tivesse piado mais, ou seja, tivesse agido mais na defesa dos portugueses", afirmou Susana Amador.

No Twitter, João Galamba também reflectiu sobre o assunto. "É mesmo verdade que o Presidente mais impopular de sempre veio dar lições sobre o 'uso da palavra presidencial'?" Com Lusa.

