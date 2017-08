Derrocada de prédio em Bombaim após cheias que causaram mais de mil mortos na Ásia

Um prédio de quatro andares desabou ao início da manhã desta quinta-feira, em Bombaim, na Índia. A queda do edifício aconteceu pelas 8h40 (04h10 em Lisboa) e acontece dias depois de fortes chuvas terem devastado zonas da Índia, Bangladesh e Nepal, que já provocaram a morte a mais de mil pessoas. Equipas de resgate procuram cerca de 40 pessoas na sequência da queda do prédio.

Calcula-se que tivessem residência no prédio entre oito a nove famílias. O edifício ficava numa zona densamente povoada de Bhendi Bazaar, no centro da cidade. De acordo com a BBC, o primeiro balanço aponta para sete mortos.

“Estimamos que 40 pessoas estejam presas. Uma equipa de 43 socorristas realiza operações de resgate”, declarou um responsável do departamento de gestão de catástrofes, à AFP.

Para além das mortes provocadas pelas cheias, calcula-se que as inundações tenham afectado cerca de 40 milhões de pessoas, detalha o Guardian.

