Coordenador antiterrorismo estima que existam 50 mil radicais na Europa

Gilles de Kerchove, coordenador da Luta Antiterrorista da União Europeia desde Setembro de 2007, está em permanente contacto com os governos e serviços de segurança em toda a Europa. Numa entrevista ao El Mundo publicada esta quinta-feira faz uma análise à actualidade e acredita que atentados como o de Barcelona e Cambrils continuarão a acontecer durante as próximas décadas, sem que possam ser evitados.

O coordenador faz algumas contas por alto, até porque “cálculos aproximados é difícil”, e estima que existam mais de 50 mil radicais em território europeu. Metade deles estarão no Reino Unido: cerca de 25 mil. Já França terá 17 mil, Espanha cerca de 5000 e a Bélgica quase 500 radicais.

"Vamos sofrer mais ataques”, avisa Gilles de Kerchove, assinalando que, com excepção de Bruxelas e Paris, “a maioria dos atentados não foram liderados a partir de Raqqa, foram inspirados, digamos assim”. “E depois o Daesh reclama a sua autoria”, acrescenta.

Lembra ainda que estes ataques são feitos com armas caseiras, o que é simultaneamente “uma boa notícia e uma história triste”. Para Gilles de Kerchove, uma das interpretações possíveis é que a incapacidade de fazer um atentado com explosivos e armas automáticas seja o resultado da acção das autoridades.

O especialista defende que é preciso mais investimento na prevenção de ataques terroristas e a importância de detectar os primeiros sinais, “por mais ténues que sejam”. Apesar da crescente ameaça terrorista, Gilles de Kerchove destaca os exemplos de Espanha e França, onde as comunidades estrangeiras não foram ostracizadas e a extrema-direita não venceu as eleições. “Atrás de um ataque há uma agenda para dividir a sociedade. A boa notícia é que não o conseguiram, as democracias conseguiram ser suficientemente fortes, mas há que permanecer em alerta, temos de manter os nossos valores".

O especialista sublinha o papel da Internet no combate ao terrorismo, exemplificando com a divulgação de “material com mensagem positivas e uma narrativa contra o radicalismo”. Aborda também a questão das mensagens encriptadas e destaca a dificuldade que as políticas de privacidade das empresas que permitem a troca destas mensagens (como acontece com o Whatsapp) soma ao combate às redes terroristas.

E deixa um alerta: o ciberterrorismo deverá ser uma preocupação nos próximos anos, com ataques a centrais nucleares e de armamento ou até espaço aéreo e aponta as vulnerabilidades da dark web. "Não podemos subestimar o Daesh", conclui.

Na manhã desta quarta-feira, as autoridades catalãs pronunciaram-se sobre um alegado aviso que terá sido feito pela agência CIA a 25 de Maio, dando conta da possibilidade de um ataque terrorista na Rambla. As autoridades catalãs afirmaram que receberam alertas de ataques terroristas de várias fontes, mas não da CIA, e que não lhes foi dada credibilidade. Além disso, acrescentaram que esse alerta não teria servido para evitar os ataques que aconteceram a 17 e 18 de Agosto que resultaram na morte de 16 pessoas.

