Podcast Com Tempo e Alma: retrato de uma "geração que vai tendo muitos rótulos"

No podcast Com Tempo e Alma desta semana, a jornalista de Sociedade Clara Viana conversa com o sociólogo Elísio Estanque e com o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Hugo Carvalho, sobre o Retrato dos Jovens, publicado pela Pordata em Abril de 2017. Do desemprego ao abandono escolar, passando pelas políticas de natalidade, falamos sobre os traços de uma geração que "vai tendo muitos rótulos", como admite Hugo Carvalho.

Podcast Com Tempo e Alma: uma jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

