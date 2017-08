Podcast Reservado ao Público: O PÚBLICO nas redes sociais

No Reservado ao Público desta semana falamos sobre as redes sociais. Conversámos com o Lucas Freitas, o gestor de redes sociais do jornal, e com Alexandre Martins, o primeiro a assumir essa função no PÚBLICO.

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, e Linkedin. Pode seguir a página do PÚBLICO em qualquer uma destas redes, e ficar a par da actualidade e de tudo o que se passa no mundo.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

