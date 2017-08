Conselhos para um fim de semana de olhos postos no céu

A prova a doer para os 23 pilotos que vão competir na Red Bull Air Race é só no próximo fim-de-semana, mas já há aviões a sobrevoar o Porto e Vila Nova de Gaia esta sexta-feira em regime de treino. Por isso, a PSP antevê a “chegada de muitas pessoas” nos próximos dias como “um desafio acrescido”. Para precaver os cidadãos de condicionamentos e aconselhar comportamentos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) fez algumas recomendações para quem se deslocar às margens do Douro nos próximos dias.

No que toca à mobilidade, sugere-se que as pessoas cheguem cedo ao local que pretendem e que o percurso seja feito através de transportes públicos. “Quer o metro, quer a CP e a STCP farão o transporte especial para estes eventos, o que facilitará a movimentação de pessoas para a cidade”, adiantou a PSP numa conferência de imprensa na passada terça-feira. Para quem vem de mais longe, a organização recomenda o comboio. Durante o fim-de-semana a CP vai triplicar a oferta habitual nos comboios urbanos do Porto.

O pré-aviso de greve dos condutores da Metro do Porto ainda não foi levantado, algo que no entender do 2º comandante metropolitano da PSP do Porto Henrique Almeida pode “prejudicar, mas não inviabilizar o decurso do evento”.

No Porto, já na sexta-feira, toda a Marginal do Douro vai estar interditada ao trânsito desde o Freixo até à Rua D. Pedro V. Durante o fim-de-semana a proibição inclui arruamentos como a Avendia dos Aliados e a Praça da Liberdade. Toda a zona do centro histórico também estará condicionada e a circulação a veículos e peões, na Ponte Luís I, entre os dias 1 e 3 de Setembro, vai ser interdita. O acesso de viaturas à cidade vai ser condicionado entre as 8h e as 20h de cada um dos três dias da Red Bull Air Race. A partir de sexta-feira, também em Gaia o trânsito vai ser interrompido na zona ribeirinha desde as 8h até ao fim da tarde.

Qual o melhor sítio para ver os aviões?

Caso decida trazer carro para a cidade, a organização divulgou parques de estacionamento no Porto (Silo Auto; Parque da Trindade; Parque da Praça Carlos Alberto; Parque do Palácio de Cristal), e em Gaia ( Parque da Câmara de Gaia; Parque do El Corte Inglés, Parque do Arrábida Shopping) onde pode deixar o veículo. A PSP vai estar presente nos pontos de corte durante os três dias para prestar informações e disponibiliza um número (93 222 51 98) para responder a potenciais dúvidas.

Depois de decidir de que margem vai ver o espectáculo, a organização indica alguns locais, para além das sempres povoadas margens junto ao rio Douro, para ver a gincana. Do lado do Porto enumeram-se os Jardins do Palácio de Cristal, Miradouro da Vitória, Zona da Sé, Passeio das Virtudes e Miradouro da Batalha. Em Gaia o Arrábida Shopping, Miradouro da Serra do Pilar, Miradouro do Jardim do Morro podem garantir uma boa vista para as acrobacias. Para além destes locais, a organização vai espalhar ecrãs gigantes pela área do evento.

Este ano a Câmara Municipal do Porto preparou a Casa do Roseiral, situada nos Jardins do Palácio de Cristal para receber espectadores com mobilidade reduzida. Este local vai funcionar durante os três dias do evento, sempre entre as 10h e as 18h. No outro lado da margem, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia compôs uma área semelhante na Serra do Pilar.

Nem sempre de olhos postos no céu

As zonas onde a entrada de carros vai estar interdita em Gaia são, tal como no Porto, onde se espera maior concentração de pessoas. É nestas zonas de maior aglomeração que a PSP recomenda uma atitude cautelosa e “medidas de autoprotecção”. Não trazer objectos de valor à vista, ter cuidado acrescido com bolsos, mochilas ou bolsas que possam trazer alguns bens de valor, são algumas das recomendações. A PSP pede a colaboração dos cidadãos, já que não se pode esquecer que a cidade longe do evento “continua a funcionar”.

Com isto em mente, há uma prova para ser discutida. O Douro recebe a sexta “etapa” do calendário e a antepenúltima de uma época que começou em Fevereiro e termina em Outubro – restam passagens por Lausitz (Alemanha) e Indianápolis (Estados Unidos da América). Sexta-feira está preenchida com os treinos livres, mas sábado já é mais a sério. Durante a tarde começam as qualificações para a prova a doer no dia seguinte. Às 15h15 começa a qualificação da classe Challenger (composta por nove pilotos mais jovens) e, a partir das 16h05, o céu é dos graúdos com os 14 pilotos Masterclass a tomarem conta do horizonte.

Mas o dia começa mais cedo. A partir das 10h30 os aficionados pelas máquinas que vão sobrevoar o Douro podem visitar o Queimódromo, acessível através do Parque da Cidade do Porto. Algo que se repete no domingo, mas desta vez com uma sessão de autógrafos com os pilotos. No domingo à tarde, até às 16h35, os pilotos vão lutar pela pontuação máxima de 15 pontos, que podem ser decisivos já que o top 5 está separado por apenas dez pontos. Neste momento é Kirby Chambliss – que até foi segundo em Portugal na edição de 2008 -, quem lidera a contenda pelo título.

