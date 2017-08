Desconvocada greve dos operadores de condução da Metro do Porto

O Sindicato dos Maquinistas desconvocou a greve dos agentes de condução da Metro do Porto, prevista para o fim-de-semana, quando decorrerá a Red Bull Air Race sobre o rio Douro, foi anunciado nesta quinta-feira.

O pré-aviso de greve previa a paralisação a partir das 12h de sexta-feira até às 12h de segunda-feira.

“No seguimento das conversações havidas entre o SMAQ - Sindicato dos Maquinistas e as empresas Prometro e Metro do Porto, SA, e dos contactos realizados entre as partes no dia de ontem [quarta–feira], recepcionados os compromissos e declarações sobre o acordo alcançado, este sindicato vem por este modo comunicar que se encontram reunidas as condições para desconvocação da greve”, lê-se num ofício endereçado pelo SMAQ ao Ministério do Trabalho e às administrações da Prometro e Metro do Porto, bem como à Direcção dos Serviços para as Relações Profissionais.

A Metro do Porto é uma das operadoras de transporte da região que estão a preparar um reforço da oferta para a altura da Red Bull Air Race, com “a circulação de veículos duplos em todas as linhas” no sábado e no domingo.

De acordo com estimativa feita pelo presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, são esperados mais de um milhão de espectadores nos dois dias de acção (sábado e domingo).

A etapa da Red Bull Air Race, na qual os pilotos terão que cumprir um percurso entre obstáculos instalados no rio Douro, entre as pontes Luiz I e Arrábida, tem início na sexta-feira, com treinos livres.

O público pode acompanhar a acção destes aviões de acrobacia nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia, em áreas de acesso livre onde serão montados ecrãs gigantes.

