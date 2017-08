PCP: é preciso olhar para dados do PIB “com a cautela necessária"

"Este crescimento resulta do aumento do consumo interno e do reforço dos salários dos trabalhadores do nosso país e resulta também da criação de emprego e redução de desemprego, muito embora o desemprego real ainda esteja num nível muito elevado", defendeu a vice-presidente da bancada do PCP, Paula Santos.

PUB

Para a deputada e dirigente comunista, é preciso "olhar para estes dados com a cautela necessária", porque se referem a um "PIB equiparado ao de há 12 anos": "Partimos de um nível muito baixo".

"É fundamental o apoio e investimento na produção nacional, para dar resposta ao consumo interno e reduzir importações", argumentou.

PUB

Paula Santos salientou ainda a necessidade de se tomarem "opções políticas que libertem o país dos constrangimentos da dívida, permitindo ao país ter os recursos necessários para apostar na economia".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A economia portuguesa cresceu 2,9% no segundo trimestre deste ano em termos homólogos e 0,3% face ao trimestre anterior, de acordo com os números divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas contas nacionais trimestrais relativas ao segundo trimestre deste ano, o INE reviu em alta o cálculo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da economia portuguesa face à estimativa rápida que tinha divulgado em 14 de agosto.

Nessa altura, o INE tinha estimado provisoriamente um crescimento de 2,8% entre abril e julho em relação ao mesmo trimestre de 2016 e de 0,2% em relação ao primeiro trimestre deste ano.

PUB

PUB