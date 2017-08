“Não saiu um único carro das linhas de produção da Autoeuropa”

A administração da fabricante automóvel Autoeuropa acedeu receber em reunião, a realizar na próxima semana, os representantes dos sindicatos que convocaram a greve que nesta quarta-feira fez com que “não saísse um único carro das linhas de produção” da empresa em Palmela.

Mas a direcção da empresa já fez saber que as necessárias e desejadas negociações deverão ser lideradas “com uma comissão de trabalhadores eleita, à semelhança das boas práticas laborais da Volkswagen Autoeuropa e do grupo Volkswagen”. “A eleição de nova comissão de trabalhadores está marcada para o próximo dia 3 de Outubro. “Tal como foi afirmado pela administração da Volkswagen Autoeuropa, a empresa aguardará pela eleição desta nova comissão para iniciar um novo processo de negociação”, explicou ao PÚBLICO fointe oficial da Autoeuropa.

Os argumentos dos trabalhadores que estiveram esta quarta-feira em greve vão ser levados à mesa de reuniões já na próxima semana, na audiência que foi convocada pela administração para o dia 7 de Setembro. As expectativas que Eduardo Florindo, dirigente do SITE-Sul, um dos sindicatos com mais representatividade na fábrica de Palmela, leva para essa reunião são elevadas: “Acreditamos que a coesão demostrada pelos trabalhadores levará a administração a ponderar uma nova solução para os horários de trabalho”, afirmou PÚBLICO.

T-Roc atribuído "em exclusivo a Palmela". E aí ficará

"O T-Roc foi atribuído em exclusivo à fabrica de Palmela, e todo o volume de encomendas previsto deverá ser aí produzido", mantém a administração da empresa, em resposta escrita ao PÚBLICO, quando questionada sobre a hipótese de deslocalização da produção do novo modelo da VW para outra unidade do grupo alemão.

Foi durante a apresentação mundial desse novo modelo que Herbert Diess, CEO da marca Volkswagen afirmou que "tendo em consideração a tradição de diálogo social que sempre existiu na fábrica de Palmela, acreditava que se chegaria a um acordo após a eleição da nova comissão de trabalhadores", recorda fonte oficial da Autoeuropa, não questionando dessa forma a manutenção da produção em Portugal.

Durante um intenso dia de greve, que começou às 23h30 de terça-feira, e terminou às 00h00 desta quinta, foram muitas as trocas de acusações e de números. Para começar, com as diferentes taxas de adesão: segundo a administração da empresa a paralisação de 24 horas convocada para esta quarta-feira teve uma taxa de adesão de 41%.

O sindicato mais representativo da empresa, o SITE-Sul começou por falar de 100%. Depois corrigiu. Eduardo Florindo, representante desse sindicato afirmou que taxas não importam. “O que importa é isto: uma empresa que produz carros esteve 24 horas sem que nenhum automóvel saísse das suas linhas de produção. Se isto não é paralisação total, é o quê?”.

Mas a troca de argumentos não se fez só dentro de portas, mas também fora delas, com o ex-coordenador da Comissão de Trabalhadores, o bloquista António Chora, a acusar o PCP e a CGTP de estarem “a fazer um aproveitamento da greve”.

António Chora diz que estes sindicatos têm “dezenas, senão centenas, de contratos colectivos de trabalho assinados” que prevêem turnos rotativos e que dão direito a apenas uma folga por semana: “As pessoas apenas têm uma folga por semana e têm uma folga a um sábado, ou a um domingo, ou um sábado e domingo de quatro em quatro semanas, no máximo dos máximos, e com valores inferiores àqueles que estavam ali em cima da mesa”, afirmou.

Confrontado pelo PÚBLICO com estas declarações, Eduardo Florindo escusou-se “a entrar em pormenores e detalhes, muito menos em discussões com o antigo coordenador”, para frisar um aspecto: “Não estamos contra o trabalho ao sábado ou ao domingo. Estamos contra sermos obrigados a trabalhar ao sábado. Há uma grande diferença nisso”. O representante sindical dos trabalhadores diz que estes não contestam a necessidade de laboração contínua através dos 18 turnos de trabalho que a empresa pretende implementar a partir de Novembro, mas apenas a obrigatoriedade de trabalharem ao sábado.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da tutela disse que o "Ministério da Economia está a acompanhar a situação na Autoeuropa e espera que haja acordo entre ambas as partes" - trabalhadores e a administração da empresa.

