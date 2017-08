Portugal soma e segue com hat-trick de Ronaldo

Tal como no jogo realizado em Tórshavn, houve demasiado Portugal para tão pouco das Ilhas Feroé. No Estádio do Bessa, a selecção nacional voltou a golear o adversário (5-1) e a aumentar a diferença de golos na comparação com a Suíça, num delo pela qualificação directa para o Mundial 2018.

PUB

Essas serão contas a fazer no fim, se Portugal e Suíça terminarem empatados no número de pontos. Para já, o campeão europeu vai fazendo o seu caminho, tendo aproveita a qualidade de muitas das suas unidades num duelo francamente desequilibrado.

Cristiano Ronaldo, como é hábito, apontou o caminho do triunfo ao marcar num gesto acrobático logo aos 2'. E haveria de facturar por mais duas vezes, de grande penalidade, aos 29', e depois aos 65', num remate dentro da área. Um hat-trick que ajudou a pôr os pontos nos ii, depois de as Ilhas Feroé terem ainda reduzido para 2-1, no primeiro tempo.

PUB

A esse golo de Baldvinsson (38'), que nasceu de um lançamento de linha lateral, Portugal responderia como uma segunda parte avassaladora, de domínio absoluto, que seria abrilhantada com um golo de William Carvalho, de cabeça, e do recém-entrado Nelson Oliveira, que só teve de encostar na área após um desvio infeliz de um dos centrais.

PUB

PUB