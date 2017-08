Open dos EUA: Sharapova avança para a terceira ronda com facilidade

A russa Maria Sharapova continua em maré ganhadora no Open dos Estados de ténis e impôs-se, na segunda ronda do torneio, à húngara Timea Babos, por 2-1, com os parciais de 6-7 (4/7), 6-4 e 6-1.

Sharapova só entrou no Grand Slam norte-americano graças a um wild card, já que caiu muito no ranking por causa da suspensão por doping (é a 146.ª), mas está a provar em Flushing Meadows (Nova Iorque) que continua a ser uma das melhores do mundo, como se viu na forma como antes eliminou a romena Simona Halep, segunda pré-designada.

Babos, 59.ª da tabela mundial e de 24 anos - seis anos mais nova do que a russa -, só deu boa luta no primeiro set, após o que o excelente ténis de Sharapova veio ao de cima, resolvendo vários pontos com ases ou respostas ganhadoras, no segundo set.

O terceiro parcial acabou por ser praticamente um passeio para Sharapova, que, num ápice, chegou a 4-1, com dois breaks, para depois concluir em 6-1, em duas horas e 19 minutos.

Na próxima ronda, a russa, vencedora do Open dos EUA em 2006, vai ter pela frente uma adversária ainda mais acessível - será uma das duas norte-americanas, que ainda jogam: Sofia Kenin e Sachia Vickery, que estão aqui graças a um wild-card e ao apuramento dos qualifyings.

Ainda na primeira ronda, registaram-se três vitórias das tenistas top-10 que estiveram em acção, a polaca Agnieszka Radwanska (10.ª), a russa Svetlana Kuznetsova (oitava) e a ucraniana Elena Svitolina (quarta).

