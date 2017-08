Marczynski bisa em dia aziago de Froome

O polaco Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Espanha, que ligou Motril a Antequera Los Dólmenes, na distância de 160,1 quilómetros, percorridos em 3h56m45s, consumando isolado a segunda vitória na Vuelta, depois de já ter sido primeiro na sexta tirada.

Apesar de tudo, foi Chris Froome (Sky) a concentrar todas as atenções na recta final, ao cair nos últimos seis quilómetros, ironicamente quando o sol regressou à Vuelta - na primeira de quatro etapas nas estradas da Comunidade Autónoma da Andaluzia.

Mesmo tendo entrado nos últimos 20 quilómetros com 9 minutos de vantagem para o pelotão, o principal sobrevivente da fuga da tirada (com 52 segundos de vantagem sobre um quarteto encabeçado pelos espanhóis Omar Fraile (Dimension Data) e José Joaquín Rojas (Movistar), com os quais tinha andado em fuga) passou, assim, para segundo plano.

Alberto Contador (Trek-Segrafedo) atacou, na expectativa de encurtar a diferença de 3m55s para Froome e continuar a subir na classificação geral, o que agitou a corrida, ajudando a explicar um pouco o sucedido com o líder. O espanhol não ganharia, apesar de tudo, tempo suficiente para provocar alterações no top ten, permanecendo na nona posição, agora a 3m13s de Froome.

E foi então com Contador destacado e Vincenzo Nibali a aproveitar o azar de Froome que se viveram as sensações mais fortes do dia, com o britânico a ter que trocar de bicicleta depois de uma saída de estrada, facto que o perturbou, tendo caído logo a seguir, em plena curva, à frente do carro de apoio.

Froome recuperaria rapidamente o ritmo, minimizando assim a perda de tempo e contando com a ajuda da dupla Mikel Nieve e Wout Poels, da Sky, para mover perseguição ao grupo de Vincenzo Nibali. O italiano acabaria por encurtar a distância na geral para 59 segundos, ganhando apenas 20 segundos ao líder nesta 12.ª etapa.

