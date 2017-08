Japão é a quarta selecção qualificada para o Mundial 2018

O Japão qualificou-se nesta quinta-feira a para o Campeonato do Mundo de futebol de 2018, ao derrotar em casa a Austrália, por 2-0, em jogo do Grupo B da zona Ásia, disputado em Saitama.

PUB

A selecção nipónica é a quarta a assegurar presença no Mundial da Rússia, para além da equipa anfitriã, do Brasil e do Irão, comandado pelo português Carlos Queiroz. Esta será a sexta presença do Japão, que não falhou nenhuma edição de Campeonatos do Mundo desde a sua estreia, em 1998.

A selecção orientada pelo bósnio Vahid Halilhodzic ganhou com golos de Takuma Asano (41 minutos) e de Yosuke Ideguchi (83) e garantiu o primeiro lugar do grupo B a uma jornada do final, somando 20 pontos contra 16 da Arábia Saudita e da Austrália.

PUB

Na última ronda, a 5 de Setembro, os australianos recebem a Tailândia, última classificada do grupo, e os sauditas, que têm vantagem na diferença de golos, recebem o Japão.

PUB

PUB