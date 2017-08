Alf Clausen, o compositor de Os Simpsons, foi despedido

Em 1990, Alf Clausen substituiu o mais mediático Danny Elfman na tarefa de fazer música para Os Simpsons – mesmo que o famoso tema principal da série de animação se tenha mantido o que Elfman tinha composto, pouco depois foi estreado um novo arranjo de Clausen. O episódio de estreia de Clausen foi o terceiro da segunda temporada, o primeiro Treehouse of Horror, especial anual de Dia das Bruxas. Tinha uma memorável adaptação de The Raven (O Corvo), o poema de Edgar Allan Poe. Nesta versão, o poema era recitado por James Earl Jones e o impacto era em muito ajudado pela orquestra de Clausen.

Ao longo dos 27 anos que se seguiram, Clausen compôs todo o tipo de música para a série, nos mais variados estilos, tocada, em cada episódio, por uma orquestra de 35 músicos, o que é tudo menos comum no mundo da televisão. É provável que, caso algum trecho de música de Os Simpsons (que não o genérico), o tenha marcado, o deva a Clausen. Esse tempo chega agora ao fim.

Segundo a revista Variety, que deu a notícia em primeira mão na quarta-feira, Clausen recebeu um telefonema do produtor Richard Sakai, presidente da Gracie Films, a produtora fundada por James L. Brooks, co-criador da série, a dizer que queriam "um tipo de música diferente" e que por isso o iam despedir.

Na mesma notícia, lê-se que há especulação sobre se a verdadeira razão não será baixar os custos da série, já que gravar uma orquestra todas as semanas não é nada barato. É um esforço que tem vindo a acontecer ultimamente, mesmo sendo a série ainda hoje altamente rentável. Por isso, quando Os Simpsons regressarem no dia 1 de Outubro para a 29.ª temporada, a música que se ouvirá será da autoria de outra pessoa, cuja identidade é ainda desconhecida.

Clausen não começou na animação. Antes de Os Simpsons, o compositor fez música para Modelo e Detective (Moonlighting, no original) – mas não o tema principal, que é de Al Jarreau – e ALF, e trabalhou na orquestração de filmes como O Rei dos Gazeteiros (Ferris Bueller's Day Off). Foi nomeado para 30 Emmy, 23 dos quais graças a Os Simpsons, e ganhou dois, em 1997 e 1998. O primeiro foi graças a We put the spring In Springfield, de Bart After Dark, o quinto episódio da oitava temporada, em que Bart começa a trabalhar num clube clandestino de burlesco.

