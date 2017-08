Incêndio interrompe trânsito na Calçada de Carriche, em Lisboa

Um incêndio numa área de mato junto à Calçada de Carriche, na zona de Olival Basto, na fronteira entre os municípios de Lisboa e Odivelas, levou à interrupção do trânsito nos dois sentidos no final de tarde desta quarta-feira.

PUB

Segundo informação disponível no site da Autoridade Nacional de Protecção Civil, estavam no local 48 operacionais e 16 viaturas no combate às chamas.

A Calçada de Carriche é uma das principais vias de entrada e de saída da capital. Pelas 20h, o trânsito encontrava-se fortemente condicionado naquela zona, na A8, na A36 e ainda na Segunda Circular.

PUB

PUB

PUB