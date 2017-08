Cavaco: A realidade "impõe-se aos governos que querem realizar a revolução socialista"

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva afirmou nesta quarta-feira que "a realidade tira o tapete à ideologia" e que isso projecta-a "com tal força contra a retórica dos que no Governo querem realizar a revolução socialista que acabam por perder o pio, ou fingem apenas que piam mas não têm qualquer credibilidade”.

Cavaco Silva, que falava esta manhã numa aula da 15.ª Universidade de Verão do PSD, nunca se referiu a Portugal directamente, mas sim a França e Grécia, embora neste âmbito tenha dado exemplos de medidas tomadas pelo Governo de António Costa como as cativações. "Aqueles que ainda piam fingem que piam mas não atribuam qualquer credibilidade porque não são mais do que jogadas político-partidárias", acrescentou.

Na aula de 50 minutos – que Cavaco Silva disse ser “informal e despretensiosa” – o ex-Presidente começou por se referir aos “devaneios ideológicos” do antigo chefe de Estado francês François Hollande que “depois não teve outro remédio se não curvar-se perante a realidade e corrigir-se”. Na mesma linha, o outro exemplo dado foi o de Alexis Tsipras, líder do Syriza, que chegou a primeiro-ministro da Grécia e que “depois de uma certa bazófia inicial correu com o seu ministro Varoufakis e pôs a ideologia na gaveta e aceitou iniciar um terceiro resgate com uma austeridade mais dura do que aquilo que ele tinha recusado”.

Cavaco Silva conclui que “a realidade acaba sempre por derrotar a ideologia”, referindo que “aumentos de impostos indirectos que anestesiam as populações, medidas extraordinárias, cativações de despesas correntes e com deterioração da qualidade dos serviços públicos ou com criatividade contabilidade acabam sempre por conformar-se com as regras da disciplina orçamental. Neste ponto, o social-democrata referiu-se a França e à Grécia, e depois a “três casos de países da zona Euro”, sem mencionar um terceiro.

O ex-chefe de Estado dedicou outra parte da sua intervenção a explicitar a sua posição contra a saída de Portugal da zona euro. Apelou aos alunos para que não ligassem aos “ideólogos” da saída do país da moeda única. E comparou essa hipótese com a Venezuela. “Se perguntassem aos partidos da coligação [do actual Governo] para qual galáxia iria Portugal talvez alguns respondessem para a galáxia onde se encontra agora a Venezuela”, afirmou.

Cavaco Silva usou ainda o exemplo do Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre as regras que impôs aos jornalistas, para deixar alguns recados que podem ser entendidos como sendo dirigidos a protagonistas nacionais. Lembrou Cavaco Silva que “em França não passa pela cabeça de ninguém um Presidente telefonar a um jornalista para lhe passar uma notícia”. Sem nunca se referir a qualquer exemplo português, o antigo Chefe de Estado referiu que Macron deu indicações para que os conselheiros não falassem directamente com jornalistas e que aconselhava distanciamento com os profissionais de comunicação social. Uma “estratégia que contrasta com verborreia frenética da maioria dos políticos dos nossos dias embora não digam nada de relevante”, afirmou, reflectindo uma posição pessoal que é contrária ao estilo presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa.

