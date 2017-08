Conselho de Segurança da ONU condena por unanimidade míssil da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU condenou “veementemente” o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico que sobrevoou o Japão, numa declaração adoptada, na terça-feira, por unanimidade, ao fim de três horas de reunião.

“O Conselho de Segurança condena veementemente o míssil balístico lançado pela República Democrática Popular da Coreia [nome oficial do país] que sobrevoou o Japão, assim como múltiplos outros lançados em 25 de Agosto de 2017”, diz o texto aprovado pelos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo a China, aliada de Pyongyang.

A declaração unânime do Conselho de Segurança da ONU, que esteve reunido de emergência a pedido de Tóquio e de Washington, descreve as acções de Pyongyang como “ultrajantes” e insiste em exigir-lhe que “pare de imediato” com os lançamentos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, admitiu já nesta quarta-feira que o lançamento do míssil norte-coreano que sobrevoou o Japão "violou as resoluções das Nações Unidas e minou os tratados de não proliferação".

"A China não é a favor [do lançamento do míssil] e estamos a trabalhar com outros membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas", afirmou Wang, numa conferência de imprensa em que prometeu "dar a resposta necessária".

O ministro chinês lembrou que China e Coreia do Norte "são vizinhos e têm uma velha amizade", mas Pyongyang "violou as resoluções e, por isso, como membro permanente do Conselho de Segurança e país importante e responsável, a China deve tomar uma posição clara".

Wang Yi sublinhou que o seu Governo "cumprirá totalmente com as resoluções" da ONU e sublinhou que estas são importantes para tentar "conter o programa nuclear e de mísseis norte-coreano".

O ministro apelou ainda "a todas as partes para que não empreendam acções que resultem numa escalada de tensões".

O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pediram também nesta quarta-feira que se eleve até um "nível extremo" a pressão sobre Pyongyang.

O regime norte-coreano realizou o teste em protesto contra as manobras militares que Washington e Seul estão a realizar na península coreana, e que Pyongyang considera um exercício para uma invasão.

A China é o principal aliado e parceiro comercial da Coreia do Norte, mas tem-se afastado do regime de Kim Jong-un, devido à sua insistência em desenvolver um programa nuclear.

