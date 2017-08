É em Torres Vedras que se discute este ano a mobilidade urbana sustentável

Torres Vedras foi a cidade escolhida para a 15.ª edição do Fórum Civitas, que se realiza entre os dias 27 e 29 de Setembro. Com o mote “Pequenas comunidades, grandes ideias”, o encontro discute a mobilidade urbana sustentável e iniciativas que a tornam possível, no Centro Social Paroquial de Torres Vedras.

Carlos Bernardes, presidente da Câmara de Torres Vedras, considera que iniciativas como o Fórum Civitas “são extremamente importantes, contribuindo de uma forma muito clara para aprofundar o conhecimento em áreas vitais para as cidades, tendo como figura central o cidadão,” disse ao PÚBLICO.

Para o autarca, receber esta iniciativa na cidade representa “o reconhecimento" do trabalho desenvolvido em prol da qualidade de vida em Torres Vedras”. Na área da mobilidade sustentável, a cidade conta com projectos que já se encontram em funcionamento, como as bicicletas partilháveis “Agostinhas”, que se encontram distribuídas por onze estações pela cidade, e o Sistema Integrado de Gestão do Estacionamento.

O programa do Fórum Civitas conta com visitas a cinco locais diferentes, no primeiro e terceiro dia do evento, para descobrir as iniciativas de desenvolvimento sustentável na área da mobilidade urbana da cidade. A primeira paragem dá a conhecer as “Agostinhas”, passando depois para a demonstração do Sistema Integrado de Gestão do Estacionamento. O MOBIE E, rede de carregamento nacional para veículos eléctricos, é o terceiro a ser apresentado aos participantes do fórum. Por último, será feita uma visita à Adega Mãe e às Linhas de Torres Vedras.

Uma das novidades desta edição é o CIVITAS Deployment Day. O segundo dia do fórum conta com várias exposições e actividades. Entre estas serão abordados temas como o mapa Europeu dos transportes urbanos 2030, a forma como as cidades podem beneficiar do “Cooperative-ITS” – Sistemas cooperativos de transporte inteligente – e como é que as economias em crescimento podem ter uma mobilidade sustentável. O fim do dia fica marcado pela cerimónia de entrega dos prémios Civitas.

Em 2014, Torres Vedras foi distinguida nos Prémios Civitas, ao ficar em segundo lugar na categoria “Inovação Tecnológica”, devido à introdução do Sistema Integrado de Gestão do Estacionamento. “Acima de tudo, representou o estímulo para podermos prosseguir um caminho tendente a que Torres Vedras se possa afirmar uma referência nacional e internacional nestas matérias e dar o seu contributo no âmbito das políticas da União Europeia para a descarbonização”, explicou Carlos Bernardes.

Na décima quinta edição do evento vão estar presentes stakeholders e decisores, como o presidente da Câmara e a vice-directora geral da Comissão Europeia para a Mobilidade e Transportes, Maja Bakran. A vice-directora acredita que “é urgente e necessária uma mudança em torno dos transportes e mobilidade sustentável. […] Por toda a Europa, iniciativas pioneiras estão a conduzir esta mudança e o Fórum CIVITAS mantém-se como a conferência-chave no campo da mobilidade urbana sustentável”, cita o comunicado de imprensa do evento.

A Civitas é uma rede de cidades que promovem a mobilidade urbana sustentável. No ano anterior, o Fórum teve lugar em Gdynia, na Polónia. Torres Vedras assumiu, em 2015, a presidência portuguesa da rede Civinet, sendo a vice-presidência feita por Cascais. A rede Civinet tem como objectivos promover a mobilidade sustentável, ao disponibilizar informações sobre as iniciativas a decorrer, ao desenvolver projectos, ao possibilitar a troca de ideias e auxiliar os países que participam no programa a elaborar projectos. Ainda em 2015, Torres Vedras foi galardoada com o “European Green Lead”, prémio que distinguiu a cidade pelas suas iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável.

