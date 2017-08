Telma Monteiro elimina campeã olímpica

Foi um grande início de dia de Telma Monteiro. A judoca portuguesa eliminou a brasileira Rafaela Silva, campeã olímpica, na segunda ronda dos Mundiais de judo, continuando na luta pelas medalhas.

PUB

Na segunda ronda da categoria de -57 kg, Telma Monteiro venceu a judoca brasileira por waza-ari (a segunda maior vantagem) após quatro minutos de combate, depois de no primeiro combate ter derrotado a holandesa Margriet Bergstra, por ippon (a vantagem máxima) ao fim de 26 segundos.

A judoca portuguesa tentou sempre atacar e viu os juízes castigaram ainda no início a brasileira com um shido, com Telma a conseguir já quase no final uma projecção muito perto do ippon - que lhe deu o waza-ari -, controlando depois a vantagem, apesar do contra-ataque de Rafaela Silva.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na terceira ronda, a judoca portuguesa defrontará a canadiana Catherine Beauchemin-Pinard.

Telma Monteiro, cinco vezes campeã europeia, chega a Budapeste depois de ter vencido o Open Europeu de Minsk, em Julho, colocando um ponto final a uma longa recuperação da lesão sofrida no ombro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, que a obrigou a uma cirurgia.

Medalha de bronze nos Jogos do ano passado, Telma Monteiro tem um palmarés ímpar no judo português e vai tentar alcançar a sua sexta medalha em Mundiais, depois de ter conquistado a prata por quatro vezes e o bronze em uma ocasião. com Lusa

PUB

PUB