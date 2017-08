Open dos EUA: vitória de Federer encoraja Tiafoe

Quando se iniciou o terceiro dia do Open dos EUA, com 87 partidas agendadas, ainda estava bem vivo na memória dos adeptos o fabuloso encontro da véspera que encerrou a segunda jornada, entre Roger Federer, a tentar iniciar a conquista do 20.º título do Grand Slam, e Francis Tiafoe, de 19 anos e um dos valores emergentes do ténis norte-americano.

No ambiente eléctrico do Arthur Ashe Stadium, foi Tiafoe (70.º no ranking) que surgiu ligado à corrente e, com um break no jogo inaugural, ganhou vantagem sobre o ídolo de juventude, concluindo a partida com um jogo em branco. Federer, que não perdia um set na primeira ronda do Open dos EUA desde 2003, foi melhorando de nível, reduziu os erros directos e venceu os dois sets seguintes, sem enfrentar break-points.

Após o terceiro set, em que não somou nenhum winner (23 no total), Tiafoe parecia derrotado, mas o filho do emigrante da Serra Leoa e antigo funcionário do Junior Tennis Champions Center de Washington — onde Francis cresceu e se apaixonou pela modalidade — não cedeu e confirmou o seu talento ao forçar Federer a um quinto set.

Federer voltou a dominar o norte-americano, mas desaproveitou um match-point a 5-3, para se redimir de imediato ao devolver o break e vencer, por 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 e 6-4.

“As pessoas estavam à espera de uma batalha entre um jogador da nova geração e alguém como eu, mais experiente. Senti muitas vezes que o público estava contente por me ver outra vez, depois de faltar no ano passado. Havia muita energia no local”, afirmou o número três mundial, após o seu primeiro encontro desde que perdeu a final de Montreal.

Antes, Rafael Nadal dominou Dusan Lajovic (85.º), por 7-6 (8/6), 6-2 e 6-2, mas viu o sérvio servir para fechar a partida inaugural, a 5-4. “Alguns nervos, obviamente, o que é normal no início de cada torneio. O importante é que ganhei e que tenho um dia mais para me treinar e jogar melhor no dia seguinte”, frisou o líder do ranking.

Dominic Thiem (8.º) foi um dos que assistiram ao duelo Federer-Thiem, depois de ter visto o seu, com o australiano Alex De Minaur (186.º), cancelado pela chuva, no início do terceiro set. Nesta quarta-feira, o austríaco jogou ainda melhor e concluiu, com os parciais de 6-4, 6-1 e 6-1.

Eliminados foram já Nick Kyrgios (17.º), diminuído por uma lesão no ombro, e Richard Gasquet (30.º).

Já Elina Svitolina (4.ª) complicou o encontro com Katerina Siniakova (42.ª), interrompido a 6-0, 5-3, mas acabou por ganhar, com os parciais de 6-0, 6-7 (5/7), 6-3.

