Open dos EUA: Federer precisou de cinco sets para bater Tiafoe

O veterano tenista suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, precisou na terça-feira de cinco sets para superar o jovem norte-americano Frances Tiafoe na primeira ronda do Open dos Estados Unidos, último ‘Grand Slam’ do ano.

Federer, de 36 anos, perdeu o primeiro set por 4-6, passou para a frente com triunfos por 6-2 e 6-1, mas cedeu claramente no quarto parcial (1-6), acabando por só bater o jogador de 19 anos e 70.º da hierarquia na "negra", que ganhou por 6-4, com um break no 10.º jogo, após duas horas e 37 minutos.

“É certo que não tive o melhor início, estive muito lento, sem bons golpes de direta. Talvez tenha estado preocupado com as costas, depois dos problemas que tive há duas semanas”, disse Federer, após um jogo em que cometeu 56 erros não forçados.

Apesar das dificuldades, o helvético, vencedor por cinco vezes do Open dos EUA (2004 a 2009), conseguiu o triunfo 79 em Flushing Meadows, igualando o registo do norte-americano Andre Agassi e ficando apenas atrás dos 98 do também "anfitrião" Jimmy Connors.

“O importante é que consegui encontrar forma de ganhar. O quinto set é como atirar uma moeda ao ar, que, desta vez, caiu para o meu lado. É preciso estar preparado física e mentalmente. Como tal, este triunfo dá-me motivação”, frisou.

Na segunda ronda, o suíço vai defrontar o vencedor do encontro entre o esloveno Blaz Kavcic, 88.º jogador mundial, e o russo Mikhail Youzhny, 101.º, um dos muitos adiados devido à chuva.

Também porque pôde jogar no court central, o único coberto, o líder do ranking, Rafael Nadal, fez igualmente a sua estreia e não deu hipóteses ao sérvio Dusan Lajovic, 85.º do mundo.

O espanhol ainda sentiu alguma oposição no primeiro set, que esteve a perder por 3-1, 4-2 e 5-3, mas recuperou e forçou o tie-break, vencendo por 8-6. Depois, assumiu o controlo do encontro e ganhou os dois sets seguintes por 6-2.

No quadro feminino, destaque para o adeus da tenista alemã Angelique Kerber, sexta do ranking mundial e detentora do título, que perdeu em uma hora e cinco minutos com a japonesa Naomi Osaka, 45.ª da hierarquia, por 6-3 e 6-1.

A alemã tornou-se na segunda campeã em título a cair na primeira ronda, depois da russa Svetlana Kuznetsova, vencedora em 2004 e eliminada na primeira ronda em 2005.

Por seu lado, a líder da tabela mundial, a checa Karolina Pliskova, não se deixou surpreender e fez jus ao favoritismo, vencendo a polaca Magda Linette, 72.ª, por 6-2 e 6-1.

