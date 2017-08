Abdoulaye Ba no Rayo Vallecano até 2021

O Rayo Vallecano anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa Abdoulaye Ba, do FC Porto, para as próximas quatro temporadas.

O defesa central senegalês esteve emprestado ao emblema espanhol em 2014/15, na altura a disputar o principal escalão, e regressa agora a Vallecas para assinar em definitivo e juntar-se ao português Zé Castro, no eixo defensivo.

Formado no FC Porto, Abdoulaye Ba, de 26 anos, foi desde 2010 sucessivamente emprestado a Sp. Covilhã, Académica, V. Guimarães, Rayo Vallecano, Fenerbahçe, Antalyaspor e Munique 1860.

