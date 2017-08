Um rolo compressor vintage apagou as obras inacabadas de Terry Pratchett

Um disco rígido que continha uma dezena de obras inacabadas do autor inglês Terry Pratchett, foi destruído, como era desejo do escritor, que morreu em 2015. O autor da saga de fantasia Discworld queria que as obras por concluir “fossem colocadas no meio da estrada e que um rolo compressor passasse por cima delas”, segundo contou um amigo, o autor Neil Gaiman, nesse ano, numa entrevista ao diário londrino The Times.

O dia de cumprir o desejo de Pratchett chegou na sexta-feira, 25 de Agosto, segundo outro diário inglês, o The Guardian. Um rolo compressor vintage passou por cima de um disco rígido que guardava as histórias inacabadas de Pratchett. Foi durante a Great Dorset Steam Fair – uma feira dedicada a máquinas e veículos movidos a vapor, que se realiza todos os anos no condado de Dorset, Sudoeste de Inglaterra, a cerca de três horas de viagem de Londres por estrada.

As imagens do disco rígido, amtes e depois do rolo compressor, foram partilhadas no Twitter de Pratchett que agora é gerido por Rob Wilkins, responsável por todo o património do escritor. Numa mensagem antes da destruição, Rob mostra o disco intacto e escreve: “Prestes a cumprir a minha promessa para com Terry.”

Pouco depois, Rob Wilkins partilhou outra fotografia, com o disco destruído. A legenda: “Lá se vai o histórico de navegação.”

O que restou do disco vai estar em exposição, a partir de 16 de Setembro e até 13 de Janeiro de 2018, no museu de Salisbury, numa mostra intitulada Terry Pratchett: His World. A primeira máquina de escrever e a primeira obra publicada por Pratchett, The Hades Business, também estarão em exibição.

À BBC, o responsável por este espaço, Richard Henry, disse que Pratchett recusava a ideia de os seus romances serem concluídos por outra pessoa e, por essa razão, era importante não deixar vestígios: “É algo que temos de cumprir e é muito bom que eles tenham cumprido o pedido, de forma tão específica.”

Das mais de 70 obras publicadas pelo autor inglês, apenas sete foram traduzidas para português, todas da saga de fantasia Discworld.

Terry Pratchett morreu em 2015 depois de ter sido diagnosticado com Alzheimer em 2007.

