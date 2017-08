Lore, o podcast de terror que vai ser uma série de televisão

Desde 2015 que, de 15 em 15 dias, Aaron Mahnke apresenta Lore, um podcast sobre mitos assustadores que fazem parte do folclore mundial e foram amplificados a ponto de se terem transformado em histórias de terror. O autor pesquisa extensivamente tudo o que encontra sobre eles – é a única parte em que tem ajuda –, e exibe a documentação existente sobre essas histórias, partindo de testemunhos de pessoas e de tudo o que foi registado sobre elas para tentar ver o que aconteceu realmente.

PUB

O podcast vai dar origem a uma série de antologia de terror da Amazon Prime que mistura a narração de Mahnke, imagens de arquivo, e todo o tipo de documentação, com o objectivo não só de analisar as origens de mitos famosos de terror como também de os recriar. A adaptação já tinha sido anunciada em Outubro do ano passado, mas agora há um teaser e datas exactas: vai sair dia 13 de Outubro, mesmo a tempo de os seis episódios, cada um dedicado a um mito diferente, serem consumidos sem pressas antes do Dia das Bruxas.

PUB

Mahnke, que já trabalhou como designer e escreve thrillers sobrenaturais, não tem experiência neste universo, por isso conta com alguns veteranos na transposição do programa para outro meio. Gale Anne Hurd, a produtora que co-escreveu o primeiro Exterminador Implacável e o produziu, e que se virou recentemente para a televisão com The Walking Dead e Fear the Walking Dead, é uma das produtoras executivas. Glen Morgan, argumentista veterano que trabalhou em séries como Rua Jump 21 ou X-Files – e os seus spin-offs Millennium e The Lone Gunmen –, é quem está aos comandos no que toca à escrita.

Entre lobisomens, vampiros, fantasmas e zombies e as suas origens em acontecimentos reais, uma das histórias confirmadas é a de Bridget Cleary, uma mulher irlandesa do final do século XIX que foi acusada, quando começou a emancipar-se e a ganhar mais do que o marido, de ser uma fada. Terá no elenco Holland Roden, da série da MTV Teen Wolf, e Cathal Pendred, ex-lutador de artes marciais mistas que se tornou actor.

PUB

PUB