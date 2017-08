Troço da Estrada da Beira cortado ao trânsito reabre na próxima madrugada

O troço da Estrada Nacional (EN) 17 [da Beira] cortado ao trânsito desde a manhã desta terça-feira entre São Frutuoso e a EN 17-1 para Semide, reabre na próxima madrugada, disse à agência Lusa a Infraestruturas de Portugal.

A via está cortada nos dois sentidos desde as 09h30 desta terça-feira para limpeza de via, na sequência da queda de pedras e deslizamento de terras após uma forte chuvada na tarde de segunda-feira, que já tinha motivado outra interrupção de trânsito.

Fonte do gabinete de comunicação da Infraestruturas de Portugal disse que está a ser feita a limpeza de um talude, que devido aos incêndios das últimas semanas ficou instável e provocou o desprendimento de terras e pedras. "Devido à grande movimentação de camiões e máquinas decidimos cortar aquele troço ao trânsito para não atrapalhar a fluidez do trânsito e concluir os trabalhos com mais rapidez", explicou.

A mesma fonte adiantou que a estrada deve reabrir ao trânsito durante a próxima madrugada, não sendo possível prever uma hora para o efeito.

Em Évora, a chuva intensa que caiu esta terça-feira provocou dez inundações em habitações e vias públicas, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que foi também registada uma queda de árvore, tendo as ocorrências sido assinaladas entre as 17h00 e as 19h00.

