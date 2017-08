Secretário de Estado surpreendido com queixas sobre comida dos bombeiros

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, manifestou-se nesta terça-feira surpreendido com as queixas dos bombeiros sobre a falta de qualidade de algumas refeições fornecidas durante os combates aos incêndios. Diz ainda que só teve conhecimento das queixas “no final da semana passada”.

“Tenho estado em muitos teatros de operações, em alguns deles comi as refeições que os bombeiros comeram. E comi belíssimas refeições. Bem confeccionadas, com quantidade mais que suficiente (…) servida em cuvetes de alumínio. Confesso que gostei e daí a minha surpresa [com as queixas dos bombeiros]”, afirmou Jorge Gomes em declarações à TSF.

O secretário de Estado afirmou ainda que decidiu que ordenou à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) que abrisse um inquérito porque “nestas coisas nem só o que nos vemos acontece, podem acontecer outras coisas”. “A melhor forma é mandar instaurar um inquérito para dar tranquilidade a toda a gente, sejam quais forem a consequências”, acrescentou.

Já o comandante da ANPC, Rui Esteves, sublinhou que a autoridade que dirige “é a primeira a querer que tudo seja clarificado, porque está muito claro na directiva financeira quais são os valores a pagar pelo almoço, jantar, lanche e reforço e, como tal, é importante que os operacionais tenham as refeições”.

Apelos não fazem sentido

Durante a conferência de imprensa semanal de balanço dos incêndios rurais, Rui Esteves disse não fazerem sentido os constantes apelos para fornecimento de alimentação e água aos bombeiros, já que está “claramente definido” o valor das refeições que devem ser fornecidas aos operacionais.

Já Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), veio a público criticar o facto de ser a ANPC a conduzir o inquérito”. Afirmou que esta autoridade “não pode ser juiz na própria casa” e defendeu que o inquérito seja feito por uma autoridade independente.

Em comunicado, a LBP, “perante as justas queixas de deficiências na alimentação dos bombeiros que se encontravam no combate aos incêndios florestais”, propôs à Secretaria de Estado da Administração Interna (SEAI) uma reunião no terreno com todos os responsáveis (bombeiros, municípios, ANPC, SEAI e outras entidades) “para que se apurassem as falhas, os responsáveis e se corrigissem os erros”.

