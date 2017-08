Fenprof quer falar com Ministério da Educação sobre colocação de professores

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) insistiu esta terça-feira junto do Ministério da Educação para que seja agendada uma reunião já para amanhã, para "resolver ou atenuar" problemas relacionados com a colocação de professores.

A pouco mais de uma semana do início do ano lectivo, a Fenprof quer discutir com a tutela questões como a não vinculação de professores por alegada falta de vaga no Concurso de Integração Extraordinário, ou a não atribuição de horários incompletos a docentes dos quadros, “apesar de muitos deles já terem reduções de componente lectiva”.

Em comunicado, a estrutura sindical diz que quer ainda discutir temas como "o problema da (não) renovação dos contratos de docentes e intérpretes de Língua Gestual Portuguesa", a ausência de resposta a docentes que regularizam processos relativos à mobilidade por doença, ou o problema de mais de 2300 professores que se mantêm em situação de "horário zero".

Considera a Fenprof que esta fase que precede a apresentação dos professores nas suas escolas e agrupamentos “é tempo útil para ainda resolver ou, no mínimo, atenuar alguns dos problemas que se estão a verificar ".

