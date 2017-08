Enquanto Harvey transborda barragens, Trump faz contas aos estragos

Ao sexto dia, a tempestade Harvey começa alastrar-se do Texas para o estado do Luisiana, o número de mortos subiu para os dez, o volume de chuva bateu recordes, duas grandes barragens nos arredores de Houston começaram a transbordar e Donald Trump chegou ao local da catástrofe, começando a fazer contas aos estragos.

PUB

Ao longo do dia desta terça-feira, várias barragens do Texas foram chegando ao seu limite. Em duas delas, situadas nos arredores de Houston, foram sendo feitas descargas, mas rapidamente voltaram a encher-se e pensa-.se que já começaram a transbordar. Por isso, as autoridades avisaram as localidades próximas que podem sofrer um aumento repentino das cheias em consequência desta situação.

Em concreto, as maiores preocupações residem na barragem Addicks e Barker, que controlam as águas do rio Buffalo. No caso da de Addicks a água terá ultrapassado os 32,9 metros de altura excedendo por isso a sua capacidade. No caso de Barker, os medidores do volume foram afectados pelo dilúvio e não funcionam.

PUB

Esta situação pode resultar naturalmente em mais cheias nas localidades próximas mas as consequências reais são imprevisíveis.

Também durante o dia, as autoridades do condado de Brazoria, no sul de Houston, lançaram o alarme devido a um rebentamento de um dique no Lago Columbia: “Partam agora!”, avisaram numa publicação no Twitter.

Esta terça-feira, o Presidente norte-americano Donald Trump aterrou no Texas e aproveitou para começar a perspectivar os possíveis custos dos estragos provocados pelo Harvey. “Provavelmente nunca houve nada tão caro na história do nosso país”, afirmou, citado pela CNN, aos repórteres no centro de operações na cidade de Austin, no Texas. “A parte triste é que isto é a longo prazo. Ninguém nunca viu nada tão longo. Nunca ninguém viu este tipo de água”, continuou. “Nós vamos trabalhar com o Congresso. Vai ser uma proposta dispendiosa”, previu.

O Serviço Nacional Meteorológico norte-americano anunciou que a tempestade bateu recordes, revelando que na área de Cedar Bayou o volume de chuva atingiu as 51.88 polegadas (quase 132 centímetros). No entanto a Associated Press nota que este registo é o maior alguma vez registado na parte continental dos Estados Unidos. Isto porque, em 1950, a chuva chegou às 52 polegadas (pouco mais de 132 centímetros) no Havai.

Update to the rainfall record: 51.88" has been reported at Cedar Bayou and FM-1942 as of 3:40 PM CDT today #houwx #glswx #bcswx #txwx pic.twitter.com/LJZsLJSqVm — NWS Houston (@NWSHouston) August 29, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra preocupação são dois reactores nucleares localizados a cerca de 145 quilómetros de Houston que continuam a funcionar, o que provocou alguma preocupação às organizações de fiscalização.

Foi o próprio porta-voz da central nuclear que informou que os reactores continuam a funcionar apesar da ferocidade da tempestade: “Tivemos uma chuva significativa mas as cheias não são um problema aqui”, afirmou Buddy Eller à Reuters.

Apesar destas explicações, três organizações, a Coligação para o Desenvolvimento da Energia Sustentável e Económico, a Associação de Energia Responsável do Texas do Sul e a organização não-governamental sem fins lucrativos Beyond Nuclear, apelaram a que a classe política, os proprietários dos reactores e os reguladores parem imediatamente os trabalhos receando a segurança dos trabalhadores e da população local em caso de acidente.

PUB

PUB