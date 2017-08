Concursos de obras públicas duplicaram até Julho

O volume de contratação na área das obras públicas atingiu no mês de Julho deste ano os níveis mais elevados desde 2011, ano em que Portugal entrou em crise financeira e assinou um pedido de ajuda externa com a troika. Nos primeiros sete meses deste ano, o total de concursos de empreitadas de obras públicas aumentou 99,7% face a igual período de 2016, atingindo os 1728 milhões de euros.

De acordo com a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), que mensalmente divulga o seu barómetro de obras públicas, esta é a variação em termos homólogos mais expressiva registada desde 2011, altura em que o número de concursos começou a diminuir. Nos 12 meses de 2011, o valor dos concursos públicos promovidos foi de 2730 milhões de euro.

O facto de este ano se realizarem eleições autárquicas e de só agora estar a chegar ao terreno o resultado dos negociações no âmbito das candidaturas a apresentar ao Portugal2020, nomeadamente em instrumentos como os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) ou Planos de Acção de Regeneração Urbana (PARU) ajuda a perceber este crescimento.

Se a variação é muito expressiva ao nível dos concursos lançados, também ao nível dos contratos celebrados se nota um assinalável crescimento. Os contratos reportados no Observatório das Obras Públicas no âmbito de concursos públicos, nos primeiros sete meses do ano, totalizaram 626 milhões de euros, mais 70% que o verificado em 2016. “Assim, o volume de anúncios de concursos públicos, 1728 milhões, é quase o triplo do total de procedimentos resultantes desta modalidade de contratação e que foi objeto de celebração e reporte no mesmo período”, sublinha a AICCOPN.

Também os contratos celebrados em resultado de ajustes directos desenharam uma curva de crescimento, e somaram 395 milhões de euros, mais 38% em termos homólogos.

“No seu conjunto, o total de contratos celebrados até Julho, independentemente da modalidade de contratação, atingiu os 1.086 milhões de euros, mais 52% que no período homólogo de 2016”, conclui a AICCOPN.

