Trentin bisa na 10.ª etapa da Vuelta

O italiano Matteo Trentin garantiu esta terça-feira a segunda vitória em etapas da Volta a Espanha - a quarta da equipa Quick Step - consumando em 3.34,56 horas a fuga do dia, juntamente com José Joaquín Rojas (Movistar), que bateu por um segundo no sprint final da décima tirada, cumprida entre Caravaca Año Jubilar 2017 e ElPozo Alimentación, na distância de 164,8 quilómetros.

Chris Froome (Sky) mantém a liderança, mas tem agora o irlandês Nicolas Roche, da BMC, a 36 segundos de distância, exactamente o mesmo tempo que separa o britânico do colombiano Esteban Chaves (Orica).

Nelson Oliveira e Rui Costa, respectivamente 26.º e 28.º, foram os melhores portugueses, a cerca de 15 minutos do vencedor da etapa.

