Sharapova voltou a brilhar em “prime time”

A primeira sessão nocturna do Open dos EUA de 2017 foi espectacular como se esperava. A cantora Shania Twain, vencedora de cinco Grammy, abrilhantou a cerimónia oficial de abertura, mas esta seria apenas a primeira parte de uma grande noite no Arthur Ashe Stadium. A principal estrela entrou pouco depois: Maria Sharapova regressou a Flushing Meadows após uma ausência de três anos e uma suspensão de 15 meses por doping. A russa de 30 anos foi recebida com um enorme aplauso, que calou as críticas por lhe ter sido atribuído um wild-card, e saiu sob uma ovação, pelo excelente ténis que exibiu e lhe permitiu eliminar Simona Halep, número dois do ranking.

“Sabia, desde o sorteio, que iria ser um confronto difícil, excitante e com muitas expectativas. Apesar de não disputar muitos encontros antes do Open, quase parecia que não tinha o direito de ganhar e, de alguma forma, consegui. Penso que é disso de que estou mais orgulhosa”, admitiu Sharapova, depois de vencer, por6-4, 4-6 e 6-3.

O encontro parecia ir ser abreviado quando a russa liderou o segundo set, por 4-1. Mas Halep, finalista em Roland Garros, reagiu com muito brio e venceu cinco jogos consecutivos.

Após uma demorada ida à casa de banho, Sharapova regressou com o seu ténis de alto risco (60 winners e 64 erros não forçados no total) e voltou a fugir para 4-1, só que desta vez, não permitiu a recuperação da adversária. E, ao fim de duas horas e 44 minutos, a russa deixou-se cair de joelhos e não escondeu a emoção por esta excelente e emblemática vitória, em que brilhou mais que os cristais Swarovski incrustados no seu vestido preto – uma reedição do equipamento que usou em 2006, quando conquistou aqui o título.“Debaixo destes cristais, esta rapariga tem muita coragem”, afirmou a actual 146.ª mundial, que nunca perdeu nenhum dos sete duelos com Halep e nenhum dos 18 encontros que realizou em sessões nocturnas em Nova Iorque. “É ‘prime time’”, justificou.

Com as derrotas de Halep – e de Johanna Konta no início da primeira jornada –, a luta pelo primeiro lugar do ranking feminino ficou reduzida a seis jogadoras: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznetsova e Venus Williams.

Já no segundo dia, bastante afectado pela chuva, houve uma terceira top 10 a ser eliminada, Angelique Kerber, a primeira campeã em título a perder na ronda inicial desde 2005. A número seis do ranking confirmou estar longe da melhor forma e viu a japonesa de 19 anos, Naomi Osaka (45ª), ganhar, por 6-3, 6-1. Como consequência, Kerber vai sair do top 10 depois de 101 semanas consecutivas entre a elite.

A noite de segunda-feira terminou com a estreia de Alexander Zverev (6.º), o mais cotado da metade inferior do quadro. Diante de Darian King (168.º), um tenista de Barbados, o alemão jogou o suficiente para vencer, por 7-6 (11/9), 7-5 e 6-4, num encontro que terminou às 2h04 em Nova Iorque.

Já João Sousa (50.º) não conseguiu ultrapassar Paolo Lorenzi (40.º), e cedeu em quatro sets: 4-6, 6-3, 7-6 (7/4) e 6-2.



