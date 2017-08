Selecção de hóquei em patins "pronta para devolver o título a Portugal"

O capitão da selecção portuguesa de hóquei em patins, que no domingo inicia o Campeonato do Mundo na China, sublinha que o importante é conquistar o troféu e que isso até poderia acontecer "na rua atrás de casa". João Rodrigues lembrou que o local onde se vai disputar a prova é completamente irrelevante e que a única coisa que move o grupo é o objectivo de conquistar o título mundial.

"O nosso único objectivo é sermos campeões do mundo. Até poderia ser na rua atrás de minha casa. O facto de ser na China é uma situação diferente, peculiar. É bom, porque dificilmente de outra forma daria visibilidade à modalidade na Ásia. Vejo isso com bons olhos e espero que se apaixonem pela modalidade. Agora o nosso foco é conquistar o título mundial", lembrou o atleta português.

João Rodrigues reforçou que a equipa está "pronta para atacar este Campeonato do Mundo com muita ambição de devolver o título a Portugal passados tantos anos", lembrando a exigência máxima da prova e as dificuldades que irão encontrar pela frente.

"O Campeonato do Mundo é uma prova de exigência máxima. Estão lá os melhores jogadores do mundo, as melhores selecções. Começarmos a prova a jogar com a Argentina, será seguramente intenso, competitivo. Tudo faremos para ganhar e começar da melhor forma a prova. Não vejo isso como sendo mau. Se calhar até é mesmo bom", referiu ainda.

Sem tecer comparações com outras equipas do passado, João Rodrigues considerou que os jogadores que compõem a selecção portuguesa trazem grande consistência ao grupo. "Este grupo é forte, à semelhança de outros que não ganharam em outras alturas por pormenores, e já demonstrou isso mesmo no campeonato da Europa, não só com a vitória mas também pela forma como a conseguiu", afirmou ainda.

João Rodrigues destacou ainda o bom momento que Portugal atravessa, mas lembrou também a qualidade de outras equipas, como é o caso da Espanha, Argentina, França ou Itália. "Portugal está num excelente momento, mas não nos podemos esquecer que há outras selecções fortíssimas. Portugal está muito bem e as outras também estão. O que é de destacar é o nível de competitividade muito alto e de certeza que teremos um óptimo espetáculo de hóquei", acrescentou.

Portugal, que está a fazer um estágio de uma semana em Macau, vai disputar o 43.º Campeonato do Mundo de hóquei em patins em Nanjing, na China, entre 3 e 9 de Setembro. Além da Argentina, detentora do título mundial, Portugal vai defrontar no grupo A da primeira fase, Itália e França.

