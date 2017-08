Luís Filipe Vieira suspenso por 67 dias

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi castigado nesta terça-feira com 67 dias de suspensão, na sequência de declarações proferidas no final do derby com o Sporting da época passada. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou ainda o dirigente ao pagamento de uma multa de 3902 euros.

O caso remonta a Maio último e ao rescaldo do Sporting-Benfica realizado em Alvalade, que terminou com um empate (1-1). "Há 15 ou 16 anos, tivemos, em nossa casa, um mentiroso compulsivo e um demagogo e soubemos recuperar o Benfica. Hoje, quando recebi a carta do Sporting, recordei-me desses tempos, de gente populista e mentirosa compulsiva", afirmou na altura Luís Filipe Vieira.

Declarações que fizeram o dirigente incorrer numa pena de suspensão que variava entre os dois meses e os dois anos e que culminaram com pouco mais do que a pena mínima.

O Benfica reagiu de imediato, anunciando que recorrerá para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo aplicado a Luís Filipe Vieira.

