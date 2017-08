Colin Jackson, antigo atleta britânico, assume homossexualidade

Colin Jackson, antigo atleta britânico que venceu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, assumiu pela primeira vez em público a homossexualidade.

PUB

O agora apresentador de desporto da BBC afirmou numa entrevista para um documentário sueco que agora lhe pareceu ser a melhor altura para assumir a sua orientação sexual e que não quis fazê-lo antes para evitar o sensacionalismo, cita o Guardian.

Agora com 50 anos, Jackson, que se espacializou nos 100 metros barreiras, sagrou-se campeão do mundo por duas ocasiões, venceu o campeonato do mundo em pista coberta, registou um recorde mundial que durou uma década, e manteve-se invencível em campeonatos da Europa por 12 anos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao documentário sueco intitulado Rainbow Heroes, e entrevistado por dois antigos atletas suecos, Jackson revela que revelou a homossexualidade aos pais em 2006 depois de um antigo colega ter vendido a história a um tablóide. “A minha mãe disse: primeiro de tudo: a história é verdade?”, relatou, citado pelo diário britânico. “E eu disse que era verdade, não era algo que pudesse negar. E depois ela disse: ‘Bem, porque é que as pessoas são tão deploráveis?’ Eu apercebi-me que tinha os melhores pais”, continuou.

Além disso, o antigo atleta disse aos entrevistadores que decidiu também revelar a sua orientação sexual pela maneira como estes o questionaram, estando apenas interessados na história, na forma como esta situação o afectou a nível desportivo, emocional e na preparação para a competição.

Foram vários os antigos atletas que assumiram a homossexualidade nos últimos anos. Entre eles está Ian Thorpe, o melhor nadador australiano de todos os tempos, tendo conquistado cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e de Atenas 2004, que o revelou em 2014.

PUB

PUB