Três anos de Cinema Ideal com bilhetes a três euros

Faz três anos esta terça-feira, 29 de Agosto, que Lisboa ganhou um novo espaço de projecção de cinema – o Ideal, primeira sala não integrada num centro comercial ou num multi-salas a abrir em Lisboa em muitos anos. Para comemorar o terceiro aniversário, a sala propriedade da distribuidora Midas baixa o preço dos bilhetes para três euros durante todas as sessões do dia, dedicadas à reposição em grande ecrã dos filmes musicais de Jacques Demy Os Chapéus de Chuva de Cherburgo e As Donzelas de Rochefort, e promete a continuação de uma política de programação especialmente atenta ao cinema de autor, à produção portuguesa, ao documentário e à reposição.

Na próxima semana, a 7 de Setembro, o Ideal estreia em exclusivo O Futebol, do brasileiro Sérgio Oksman, integrado no ciclo 4.Doc, programado pelo Doclisboa, com a presença do realizador e de convidados para apresentar a sessão. A 14 de Setembro, segue-se um programa de curtas nacionais composto por Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante (Urso de Ouro das curtas em Berlim 2017), Farpões, Baldios, de Marta Mateus (estreado na Quinzena dos Realizadores em Cannes e vencedor do Curtas Vila do Conde 2017) e Coelho Mau, de Carlos Conceição (também estreado na Quinzena dos Realizadores); e a 21 a estreia de A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho. Já esta sexta-feira, dia 1, o Ideal vai igualmente expandir-se com a inauguração de uma loja dedicada ao cinema, a Loja Ideal, que promete mais de 300 referências em DVD.

