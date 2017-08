Sismo de magnitude de 2,7 registado na área de Leiria

Um sismo com a magnitude 2,7 na escala de Richter com epicentro na zona de Leiria foi registado na rede sísmica de Portugal continental, às 2h40, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com epicentro a seis quilómetros a noroeste de Leiria, o abalo, que foi sentido, foi registado pelas 2h42 e, segundo os dados disponíveis, sem provocar danos pessoais ou materiais.

O sismo foi sentido com intensidade III (escala de Mercalli modificada com 12 graus) na região de Leiria, acrescentou o Instituto.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

