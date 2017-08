Incêndios: Ministério ordena inquérito sobre refeições fornecidas aos bombeiros

O Ministério da Administração Interna ordenou nesta segunda-feira um inquérito à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) sobre as condições de fornecimento de refeições aos bombeiros que, este mês, têm participado nas operações de combate aos grandes incêndios.

Numa nota enviada à agência Lusa é referido que o inquérito à ANPC foi ordenado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes e que deverá ser entregue à tutela até ao dia 30 de Setembro.

O inquérito, refere a nota, "tem por base várias denúncias, segundo as quais as refeições são inapropriadas, face ao desgaste a que os operacionais são sujeitos neste tipo de missão".

Cabe à Autoridade Nacional de Protecção Civil suportar financeiramente as refeições dos operacionais que participam no combate aos incêndios.

As refeições têm os seguintes valores: sete euros por cada almoço e jantar, pequeno-almoço, lanche e dois reforços (1,80 euros), o que representa diariamente 21,2 euros por cada operacional.

O MAI acrescenta que "os corpos de bombeiros e as câmaras municipais, da área onde decorre o incêndio, têm a responsabilidade do apoio logístico das diversas entidades integrantes do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), nomeadamente a alimentação dos operacionais envolvidos nos teatros de operações".

Em Portugal, segundo dados do Recenseamento Nacional de Bombeiros Portugueses de 2017 existem cerca de 66 mil bombeiros.

