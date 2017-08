Funcionário hospitalar copiava aguarelas de artista do Porto

O funcionário de um hospital do Porto foi apanhado pela Polícia Judiciária por suspeita de copiar aguarelas de um pintor das paisagens da cidade, Joaquim Costa.

“Terá reproduzido diversas aguarelas ampliadas do autor portuense Joaquim Costa, algumas assinadas pelo seu punho, outras com a assinatura original cortada, vendendo-as como obras autênticas e de sua autoria”, explica a Judiciária em comunicado. A assinatura cortada tem uma explicação: como falsário e pintor original partilham um dos nomes – as autoridades não explicam se o nome próprio ou o apelido ­–, o primeiro potenciava os equívocos assinando os quadros só com o nome em comum. Com um custo médio de 500 euros, as aguarelas eram sobretudo compradas pelos colegas de trabalho do funcionário hospitalar, nomeadamente médicos.

Entre a sua casa e o cacifo que tinha no hospital, foram apreendidas 75 pinturas semelhantes às de Joaquim Costa. Com 50 anos de idade, o artista amador foi identificado pela Polícia Judiciária na sexta-feira, mas não detido, uma vez que a moldura penal do crime de contrafacção não prevê este tipo de medida de coacção. Sem cadastro, foi constituído arguido e submetido a interrogatório pelas autoridades.

O casario do Porto e as paisagens do rio Douro são as principais temáticas das aguarelas de Joaquim Costa, que também pinta naturezas mortas com cerejas, pêras e outros frutos. Muitas das suas obras originais são vendidas numa loja de design de interiores do Campo Alegre.

"A investigação prossegue com vista a apurar a extensão do ilícito e a responsabilidade do falsário na contrafacção de pintura", conclui o comunicado da Polícia Judiciária, que foi alertada para o que se estava a passar por uma denúncia.

