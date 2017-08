Adeuses passarinhos

Não sei a que horas é que o passarinho voltou da minha casa para o céu, mas foi uma das manhãs mais felizes da minha vida, ter acordado e ter a certeza que ele tinha conseguido fugir.

Ele estava a voar bem quando dei por ele, pequenino e assustado. Por sorte estava no corredor central. Pudemos fechar todas as portas e abrir as janelas de um lado e doutro. Ficou só ele no corredor.

Apagámos as luzes e deitámo-nos, aliviados por não haver vidros contra os quais ele pudesse bater. O silêncio e a escuridão devem ter ajudado. Não sabemos se fugiu logo ou se esperou pela luz da madrugada. Pelas múltiplas caganitas que deixou é capaz de ter passado a noite connosco.

Há duas semanas encontrei um passarinho aos saltos ao pé da porta da cozinha. Foi o meu aparecimento que o assustou, claro. Parecia que não conseguia subir para o muro. Parecia aflito. Mas tudo aquilo era apenas o susto de me ver: a aflição era eu.

Quando lá voltei com uma especialista, já o passarinho tinha voado para longe dali. Ainda procurámos tristemente no chão e nas telhas, com medo de o encontrar caído. Mas não havia nada para encontrar, graças a Deus. Nem uma pena.

A fragilidade da vida é verdadeira, mas é mania humana exagerá-la. Nas fugas dos passarinhos não há só sorte. Há, acima de tudo, o mérito dos próprios passarinhos. Foram eles os grandes Houdinis daquelas armadilhas. Afoitos, arranjaram maneira de entrar para nossa casa, voaram cá dentro, esconderam-se e, quando a costa estava livre, pisgaram-se.

