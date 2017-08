PSD tem dúvidas sobre a formação e protecção de militares no combate a incêndios

Um grupo de deputados do PSD tem recebido "informações" sobre a formação dos militares que estão a ajudar nos incêndios e sobre a protecção por eles utilizada e os dados suscitaram-lhe algumas questões. Num requerimento enviado ao Ministério da Defesa, os sociais-democratas assumem existirem "dúvidas" sobre estes aspectos e querem perceber como está a ser feito o trabalho desses militares.

PUB

"Importa esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo ao longo das últimas semanas, pois várias informações que chegaram ao conhecimento do grupo parlamentar do PSD revelam que os Equipamentos de Protecção Individual não chegaram a tempo aos militares que participaram no combate aos incêndios e que grande parte do efectivo que recebeu formação específica já não estará ao serviço do Exército", lê-se no requerimento que deu esta segunda-feira entrada no Parlamento.

Em causa está a aquisição, por parte do Governo, de "equipamentos de Protecção Individual (capacetes, fardas anti-fogo, botas adequadas entre outros) para os militares envolvidos nesta operação, bem como a respectiva formação específica para 1350 militares do Exército para que possam integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF)".

PUB

Perante as dúvidas que surgiram, cinco deputados do PSD (Duarte Marques, Nuno Serra, Maurício Marques, Pedro Roque e Luís Pedro Pimentel) perguntam ao ministério de Azeredo Lopes "quantos equipamentos de protecção individual para incêndios estavam disponíveis para utilização dos militares do Exército nos incêndios florestais no início da fase Charlie" e se entretanto foram comprados "mais equipamentos".

Já sobre a formação, os parlamentares querem saber se "há militares no teatro de operações dos incêndios sem formação específica ministrada pela Autoridade Nacional de Protecção Civil?". Isto porque o PSD recebeu informações, que quer ver esclarecidas, de que muitos militares que receberam esta formação não fazem parte dos quadros do Exército. Por isso perguntam não só pelo "plano de formação específico" que tiveram, mas também sobre quantos do "militares do Exército que tiveram a formação referida na pergunta anterior, estão efectivamente ainda integrados no Exército no início da fase Charlie?"

PUB

PUB