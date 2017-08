Do Eldorado e outros demónios

Pelo que se ouve dizer, o contexto particular de Angola, no qual a democracia é palavra vã e onde a corrupção grassa sem freio, agrada aos portugueses. Angola é o Eldorado, e há que mantê-lo a qualquer custo. Pouco importam os demónios que por lá habitam.

No passado dia 19, a Plataforma de Reflexão da Diáspora Angolana, dinamizada por Carlos Osvaldo de Sousa e Manuel Dias dos Santos, juntou alguns de nós para em conjunto pensarmos Angola em tempo de eleições. As intervenções, que se prolongaram por toda a manhã e tarde desse dia, debateram o passado, o presente e o futuro de Angola, de forma tão diversa e tão distinta quanto são as nossas experiências migratórias, idades, profissões, pontos de vista. Mas todas elas convergiram na convicção de que a nossa voz, dos angolanos a viver fora de Angola, não deve continuar excluída do debate público sobre as questões do país, e que, em nome do interesse nacional, temos o dever de convocar as nações que habitamos em prol da defesa da melhoria das condições de vida dos nossos compatriotas em Angola, responsabilizando-as directamente pelo perpetuar da pobreza extrema que aí se vive.

Por isso mesmo, quando o discurso oficial português se funda no respeito pela autonomia dos angolanos em decidir sobre o seu destino, o nós aqui importa. Nós não pudemos votar nestas eleições, anunciadas como um momento de viragem e de mudança no regime. Nós, daqui de longe, engrossamos as fileiras dos muitos indignados que em Angola lutam pelo fim do estado cleptocrático que vigora há mais de 35 anos. Nós exigimos de todos vós, e sobretudo dos responsáveis políticos em Portugal, solidariedade para com o povo angolano. Porque também está nas vossas mãos o futuro de Angola.

E se a sobreposição dos direitos humanos aos interesses económicos se afigura estranha até para quem teve como missão justamente reforçar e demonstrar o empenho de Portugal no respeito pelas convenções internacionais que os consolidam (sem cuidar de perceber que comparar José Eduardo dos Santos a Mandela é insultuoso para os angolanos), é pelo menos legítimo esperar que o governo português se importe com o ambiente de negócios em Angola.

Marcados por índices de corrupção elevadíssimos, os negócios portugueses em Angola estão condenados ao fracasso no médio-longo prazo. Não há plano de sustentabilidade que resista ao suborno e à extorsão. Os empresários portugueses em Angola sabem melhor do que ninguém os custos da corrupção para os seus negócios: as dificuldades que têm em manter uma presença operacional num país sem infra-estruturas de apoio à dinamização do sector produtivo e industrial, e em que tudo, desde o desalfandegamento de equipamentos e mercadorias, até à compra de instalações e de terrenos, passando pelos diferentes níveis de licenciamento, tem um custo adicional de “contexto”.

Ficámos a saber este fim-de-semana que Manuel Vicente continuará a dirigir o todo-poderoso Ministério da Coordenação Económica e que Isabel dos Santos ganhou 40% do contrato de construção da barragem de Caculo Cabaça, orçado em 4,5 milhões de dólares, pelo que seria importante perceber o real impacto dos negócios em Angola nos resultados operacionais das empresas portuguesas que trabalham a economia real fora da Lavandaria.

Numa altura em que Portugal se encontra em processo de transposição da 4ª Directiva relativa à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, seria expectável que os responsáveis políticos portugueses fossem mais claros e interventivos no apoio ao próximo Presidente de Angola e ao seu anunciado programa anticorrupção. Pelo contrário, o que se observa é uma classe política capturada pelos negócios fantasma da imensa famiglia dos Santos. Sob a égide do interesse nacional e de um absurdo postulado anti-imperialista, escolhe sair em defesa de uma relação privilegiada com quem usurpou o poder do povo angolano em benefício próprio.

É tempo de Portugal assumir as suas responsabilidades cívicas e políticas para com Angola sem o espectro do colonialismo. E isso passa, necessariamente, por uma diplomacia comprometida com os direitos humanos, o bem-estar e a qualidade de vida dos angolanos.

Socióloga. Directora Executiva da Transparência e Integridade/ Transparency International Portugal

