Os quantitativos de militares

PUB

Já bem dentro do segundo semestre, foi na passada terça-feira publicado o despacho que fixa o quantitativo global de militares (3200) a admitir em regime de voluntariado e de contrato em 2017. Bem aquém nas necessidades expostas pelas chefias. E não se sabe se as admissões conseguirão preencher os quantitativos, mesmo os que agora foram autorizados.

Há-de seguir-se novo despacho discriminando quantos cabem a cada ramo das Forças Armadas. Depois serão abertos concursos. Com prazos para se concorrer, prazos para as provas, prazos para decisão de quantos e quais os admitidos, prazos para publicação em Diário da República de quem é admitido.

PUB

Mas espera-se que, lá para o Natal, já estejam, pelo menos, a aprender como defender o seu país. Em 2017 é que é não será possível que já estejam para tal capacitados. Assim vai a Defesa Nacional.

António José de Matos Nunes da Silva, Oeiras

Navios de guerra e marinheiros

O trabalho da jornalista Ana Gomes Ferreira, no PÚBLICO de dia 24 de Agosto, faz a enumeração dos acidentes recentes com navios da Marinha dos EUA, com vários mortos entre os marinheiros.

Como prestei serviço militar na Marinha portuguesa, a morte de companheiros do mar, embora doutro país, merece-me respeito e condolências. A minha memória diz-me que, em tempos, foram marinheiros russos, dum navio chamado Kursk, que pereceram dramaticamente no fundo do mar. Para ambas as bandeiras, sem qualquer reserva nem distinção, vai a minha mágoa. Afinal, somos todos mulheres e homens que o capricho do destino pôs a cantar hinos diferentes e com bandeiras que até podem ter as mesmas cores!

Mais uma vez vivemos tempos difíceis. Suplico aos políticos que imaginem - por um instante, ao menos - que os seus filhos estão, ou poderão vir a estar, a bordo de um navio de guerra.

Antides Santo. Leiria

As aldeias de Portugal

A RTP1 tem-nos brindado com um programa/concurso sobre as sete aldeias mais maravilhosas de Portugal.

Assim, o senhor telespectador é convidado a votar através do telefone de valor acrescentado, pois cá na terrinha tudo se faz para se ir sugando os sessenta cêntimos mais IVA aos lorpas que ouvem e vêem tais programas. E só assim é escolhida a aldeia maravilha - por voto pago.

E onde habitam os fazedores e os apresentadores de tais programas, que tão bem falam da ruralidade? Nessas aldeias maravilhosas é que não, apesar de se tecerem loas a tudo que é rural, mas habitar essa espectacular ruralidade é que não.

Adoçam-nos com tanta beleza e calor humano, que seria muito difícil viver-se noutro lugar, contudo as aldeias de Portugal estão quase desertas, nas quais se ouvem somente os silenciosos ecos da saudade.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Navios de guerra e marinheiros

O trabalho da jornalista Ana Gomes Ferreira, no Público de dia 24, faz a enumeração dos acidentes recentes com navios da Marinha dos EUA, com vários mortos entre os marinheiros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como prestei Serviço Militar na MGP, a morte de companheiros do mar, embora doutro país, merece-me respeito e condolências. A minha memória diz-me que, em tempos, foram marinheiros russos, dum navio chamado Kursk, que pereceram dramaticamente no fundo do mar. Para ambas as bandeiras, sem qualquer reserva nem distinção, vai a minha mágoa. Afinal, somos todos mulheres e homens que o capricho do destino pôs a cantar hinos diferentes e com bandeiras que até podem ter as mesmas cores!

Mais uma vez vivemos tempos difíceis. Suplico aos políticos que imaginem - por um instante, ao menos - que os seus filhos estão, ou poderão vir a estar, a bordo de um navio de guerra.

E lembrem-se duma coisa: hoje estamos "todos embarcados"...

PUB

PUB